Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Patnos’ta 4 gündür kayıp uzman çavuşun cansız bedeni bulundu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4 gündür kayıp olduğu belirtilen uzman çavuş Emre Terzi'nin cansız bedeni bulundu.

Güncel
  • 27.07.2023 12:24
  • Giriş: 27.07.2023 12:24
  • Güncelleme: 27.07.2023 12:29
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Patnos’ta 4 gündür kayıp uzman çavuşun cansız bedeni bulundu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dört gündür kayıp olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki uzman çavuş Emre Terzi’nin cenazesi, Panos Barajı yakınlarında bulundu.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Terzi’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinopta düzenlenen Kuzey Fest iptal edildi
Akbelen Ormanı savunucularından muhalefete çağrı: Konfor alanlarınızı terk edin
BirGün'e Abone Ol