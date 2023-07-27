Patnos’ta 4 gündür kayıp uzman çavuşun cansız bedeni bulundu
Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4 gündür kayıp olduğu belirtilen uzman çavuş Emre Terzi'nin cansız bedeni bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ağrı'nın Patnos ilçesinde dört gündür kayıp olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki uzman çavuş Emre Terzi’nin cenazesi, Panos Barajı yakınlarında bulundu.
Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Terzi’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.