Patriarkanın halleri

BİRLEŞİK KRALLIK

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), menopoza giren işçilere yönelik yasal yükümlülükleri açıklığa kavuşturmak için bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda, patronların yardım için dinlenme alanları veya esnek çalışma saatleri sağlaması gibi değişiklikler önerildi.

HİNDİSTAN

Fabrika ve ev eksenli kadın işçiler Godhra Kolonisi'ndeki Tekstil Konfeksiyon İşçileri Kongresi'nde bir araya gelerek çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve haklarına saygı gösterilmesini talep etti.

SRİ LANKA

Sumithra Group'un yönetimi, Hasalaka fabrikasındaki sendika üyelerine fiziksel saldırıda bulundu. Bir kadın işçi yaralandı. İşçilerin sendika toplantısına katılması engellendi. IndustriALL Genel Sekreteri Atle Høie, “Sumithra Grubu'nu şiddet eylemlerine müdahale etmeye ve iyi niyetle müzakereye çağırıyoruz.” dedi.