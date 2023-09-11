Patron kazansın diye işçiler ölüyor

İSİG verilerine göre ağustos ayında 201, yılın ilk 8 ayında ise bin 255 emekçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. İSİG, şirketler ciro ve kârlarını katlarken işçilerin açlık ve ölüm kıskacında olduğuna dikkat çekti.

Emek Servisi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ağustos ayı iş cinayetleri verilerini açıkladı. Ağustosta 201 emekçinin iş cinayetlerinde öldüğü ve bu yıl 8 ayda iş cinayetlerinde ölen emekçi sayısının 1255’e çıktığı belirtildi. İSİG raporunda, "Bu ay inşaatlarda, tarımda (özellikle mevsimlik tarım ve orman işçileri) ve taşımacılık işkolunda ölümler öne çıkarken iş cinayetlerinin sektörel yaygınlaşması da dikkat çekici..." vurgusu yapıldı. Ağustos ayında 52 işçi bu kazalar nedeniyle hayatını kaybetti. Yüksekten düşme nedeniyle 25, elektrik çarpması nedeniyle 25 işçi, ezilme, göçük nedeniyle 24, kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 24, patlama, yanma nedeniyle 10, şiddet nedeniyle 10, zehirlenme, boğulma nedeniyle 6, intihar nedeniyle 5, nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 3 işçi, kesilme, kopma nedeniyle 3 işçi yaşamını yitirdi.

Ağustosta ölenler arasında 10 çocuk işçi bulunduğunu kaydedilen raporda, "Başta tarım olmak üzere sanayide, inşaatta, hizmet iş kolunda çocuklarımız ölüyor. Bu yıl 18’i 14 yaş ve altı olmak üzere en az 40 çocuk işçi hayatını kaybetti. Tarım, inşaat ve taşımacılık başta olmak üzere 60 yaş üstü işçi ölümlerindeki artışın da altını çizelim" denildi.

DİRENMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK

İSİG, iş cinayeti verilerine ilişkin bilgi notunda şu saptamalara yer verdi: “2018 yılında başlayan ancak 2021 yılının sonbaharından beri iliklerimize kadar hissettiğimiz bir yoksullaştırma süreci yaşıyoruz... Asgari ücret Türkiye işçi sınıfının çoğunluğunun ortalama maaşı haline gelmiştir. Şirket ciro ve karları ise rekor kırmaktadır. Her iş kolunda ve şehirde patronlar karlarına kar katmakta bu durum da yoksullaştırma, işçileştirme ve güvencesiz çalıştırma ekseni üzerinden olmaktadır. İş cinayetleri, yaralanmalar, sakat kalmalar, meslek hastalıkları, çocuk-kadın-yaşlı-göçmen emeğinin kuralsız sömürüsü derinleşiyor. Adeta bir iş cinayetleri rejiminde yaşıyoruz."

AKP iktidarının açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) ve parasal sıkılaşma hamlelerinin emeğe ve emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırı planları olduğunu belirtilen İSİG raporunda, işsizliğin yaygınlaşmasına neden olan politikalarla esnek çalışma modelleri üzerinde çalışıldığı ve kıdem tazminatın hedef alındığı dile getirildi. Raporda, yoksullaştırma ve iş cinayetleri kıskacında olan işçilerin direnmekten başka çaresinin olmadığı vurgulandı.

İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DUVARA ÇARPTI: 3 ÖLÜ

Urfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Urfa'da Mehmet Ali Kasap yönetimindeki minibüs, Suruç-Akçakale kara yolunun Aydınlı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, araçtaki Fethiye Kasap (35), Bahar Akkuş (20) ve Ayşe Özçakır (23) yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa merkez, Suruç ve Akçakale’deki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.