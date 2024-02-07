Patron TİS’i tanımadı, işçiler şalter indirdi

Emek Servisi

Ankara’da MESS kapsamındaki Mitaş fabrikası imzalanan toplu iş sözleşmesini tanımayarak, işçilerin zam farklarını yatırmadı. Üretimi durduran işçiler hakları verilene kadar mücadele edeceklerini duyurdu. Metal sektöründe 150 bini aşkın işçiyi ilgilendiren MESS grup toplu sözleşmesi, 17 Ocak’ta patron örgütü MESS ile işçi sendikaları Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş arasında imzalanmış, yüzde 98’lik zamla metal iş kolunda ortalama ücret 30 bin TL olmuştu.

İşçiler ilk zamlı ücretlerini şubat başı itibarıyla alırken, MESS kapsamında yer alan Türk Metal’in örgütlü olduğu Mitaş fabrikasında işveren MESS sözleşmesinde bağıtlanan zam yerine kendi zammı uyguladığını duyurdu. Bu duyuruyu iletince işçilerden tepki gören sendikacılar, patronla bir görüşme yapılacağını söyledi. Önceki gün akşam saatlerinde ücretlerin yatırılmasıyla 9 bin lira eksik aldıklarını gören işçilerin tepkisi büyüdü. Tepkiler üzerine Türk Metal üretimi durdurma kararı aldı, işçiler iş bıraktı. Sözleşmenin yürürlük tarihinin 1 Eylül olduğunu hatırlatan işçiler geriye dönük alacaklarının da ödenmediğini dile getirerek, "Ücretimizi gasbetmek istiyorlar, buna izin vermeyeceğiz” dedi.