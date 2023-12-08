Patrona siyah çelenk

MESS’in düşük teklifinin reddedilmesiyle toplu sözleşme süreci arabulucuya taşınırken emekçiler sokağa çıktı. Türk Metal, MESS’in önüne siyah çelenk bıraktı.

Emek Servisi

Patron sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasında 150 bin kişiyi ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesi süreci arabulucuya giderken emekçiler düşük teklife tepkili. Türk Metal-İş Sendikası, dört kentte MESS’in ofislerinin önüne siyah çelenk bıraktı. Eylemlerde yapılan konuşmalarda, MESS’in yüzde 35 zam dayattığına dikkat çekilerek “Türkiye’nin en büyük parası 200 lira ile 1 kilo peynir alamıyoruz” denildi.

Masaya uzlaşmak için oturduklarını belirtilen açıklamalarda, “Yeni haklar konuşalım derken esnek çalışma, denkleştirme gibi çağ dışı uygulamaları dayattılar. Bu bizim için sözün bittiği yerdi. Tutanağı tutup masadan kalktık. Açlığa, sömürüye evet demeyeceğiz. Hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamalarda şunlara dikkat çekildi: “Biz, yeni hakları konuşalım derken, onlar, kazanılmış haklarımıza göz diktiler. Türk Metal olarak bize dayattığınız bu yoksulluk düzenine, açlığa, sömürüye, ‘evet’ demeyeceğiz. İşverenlere sorsanız, hepsinin dilinde kriz var, bunalım var, zor günlerden geçiyoruz diyorlar. Biz de diyoruz ki; biz çarşıda, pazarda zorlanıyoruz. Biz evimize ekmek götürmekte, çocuklarımıza harçlık vermekte zorlanıyoruz. Zafere ulaşmadan dönmeyeceğiz. Kazanılmış haklarımızı korumaya, insanca yaşamaya yetecek kadar bir zam almaya kararlıyız.”