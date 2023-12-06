İşçilerden grev kararı

Ahin ASLAN

Birleşik Metal-İş Bursa Şubesi'nin örgütlü olduğu Şahinkul Fabrikası’nda toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine fabrikaya grev kararı asıldı. Anlaşma sağlanamazsa işçiler, 21 Aralık’ta greve çıkacak.

Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın, “21 Ağustos’ta başlayan görüşmeler uyuşmazlıkla sonuçlandı. Çağrılarımıza yanıt verilmedi. İşveren, işçileri sendikasız bırakmak, ekmeğini bir dilim daha büyümesinin önüne geçmek için yoğun bir çaba içerisinde oldu. İşçiler, vaatlerle, sözlerle değil toplu sözleşmeyle haklarını almak istiyor” dedi.