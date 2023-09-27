Patronlar kârlarını yüzde 96 artırdı

Ekonomi Servisi

Çalışanlar ve emekliler yüksek enflasyon karşısında ezilirken, sermaye kesimi kârını artırmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu kârlarını yüzde 96 artırdı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)' araştırmasının 2022 yılı sonuçlarını açıkladı. İSO 500 listesinde Koç Holding’e bağlı TÜPRAŞ ve Ford, Arçelik, Renault gibi metal patronları ilk 10’daki yerlerini korurken, başta çimento olmak üzere inşaatla bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yükselişi de dikkat çekti. Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 418.4 milyar lirayla ulaşarak listede ilk sırayı alırken, 2021'de üçüncü sırada olan Star Rafineri 189.2 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Ford Otomotiv ise 140.1 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

Listesinde Et ve Süt Kurumu'ndaki (ESK) gerileme dikkat çekti. ESK, 500 kuruluş listesinin 406. sırasında yer aldı. Yurttaşların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ucuz et satışı yapılan ESK'nın toplam zararı 2 milyar lirayı bulmuştu. Kısa bir süre önce Ankara'daki mağazalarına kilit vuran kurumun kapatılan satış yerlerine tavuk dönerci açılmıştı.

İSO 500’de toplam net üretimden satışlar yıllık bazda yüzde 119 artarak 4 trilyon 485 milyar TL’ye yükseldi. Net üretimden net satışlarda reel artış TÜFE’ye göre yüzde 33,3, ÜFE’ye göre yüzde 10,8 oldu. İSO 500’de ilk 50 şirketin net üretimden satış içindeki payı yüzde 52, ilk 100 şirketin payı yüzde 65 oldu. İSO 500’ün Türkiye’nin toplam sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 40’lar seviyesinde oldu. İSO 500’ün toplam faaliyet kârı yıllık yüzde 96 artışla 671 milyar TL’ye yükseldi. Faaliyet karlılığı oranı yüzde 14,8’den yüzde 12,8’e geriledi. İSO 500’ün toplam borcu yüzde 67 artışla 2,5 trilyon TL’ye yükseldi.