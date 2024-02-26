Patronun avukatı ölen işçiyi suçladı

Ankara'daki fırtınada fabrika çatısından kopan parçalar Mustafa Karaoğlu'nun ölümüne neden oldu. Bina sahibinin avukatı "Sağ eli cebinde olduğu için kendisini koruyamamıştır" diye savunma yaptı.

Ankara'da Pursaklar Sanayi Sitesi'nde 17 Mayıs 2023'te Yavuz T.'nin sahibi olduğu elektrik ve ev cihazları üretimi yapılan iş yerinin bulunduğu binanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, işten çıkıp servis aracına doğru yürüyen cam balkon imalatı işçisi 24 yaşındaki Mustafa Karaoğlu'nun üzerine düştü. Mustafa Karaoğlu yaşamını yitirdi. Karaoğlu'nun ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma sonunda bina sahibi Yavuz T. hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan Yavuz T. sorumluluğu olmadığını savunarak beraatini istedi. Avukatı ise yaptığı savunmada güvenlik kamerası görüntülerine göre Mustafa Karaoğlu'nun sağ elinin cebinde olduğunu belirterek "Sol eli ile de sol tarafından siper ettiğinden dolayı uçan malzemeleri görmemiştir. Bunun üzerine hazırlıksız bir şekilde çarpan parçalar nedeniyle yere düşmüştür. Yine sağ elinin cebinde olması nedeniyle kendini koruyamamıştır. Karaoğlu aslında görebilseydi ya da servis aracı daha yakın bir noktada olabilseydi ya da sağ eli ile kendini koruyabilseydi, bu şekilde bir yaralanmanın söz konusu olmayacağını düşünüyoruz" dedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Mustafa Karaoğlu

ÖZÜR DİLEMEK YERİNE SUÇLUYORLAR

Yaşamını yitiren işçinin eşi Gizem Karaoğlu (24) avukatın savunmasına tepki gösterdi. 5,5 aylık kızının baba sevgisi olmadan büyüdüğünü söyleyen Karaoğlu "Eşim rüzgardan gelen topraklardan korunmak için elini siper etmişti. Eli cebinde değildi.Özür dilemek yerine eşimi suçlu çıkarıyorlar. Olay sonrası düşen parçaları eşimin tek başına kaldıracağını ve kurtulabileceğini söylüyorlar. Tek kişinin kaldıramadığı fotoğrafta görülüyor. Eşimin yaşadığı olaydan sonra fotoğraflarda orada olduğu görülen ve yardım eden insanları arıyorum. Bu olay hakkında şahitlik yapmalarını istiyorum." diye konuştu.