Pazarcık ve Elbistan’da belediyeler el değiştirmeye yakın

6 Şubat depremlerinin merkez üsleri Pazarcık ve Elbistan’da belediyeler el değiştirmeye yakın. Mevcut belediyelerin AKP'de olduğu her iki ilçede de ilk sonuçlara göre seçimleri CHP adayları önde götürüyor.

Güncel 31.03.2024 20:19 Giriş: 31.03.2024 20:19

Güncelleme: 31.03.2024 20:28 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA