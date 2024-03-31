Pazarcık ve Elbistan’da belediyeler el değiştirmeye yakın
6 Şubat depremlerinin merkez üsleri Pazarcık ve Elbistan’da belediyeler el değiştirmeye yakın. Mevcut belediyelerin AKP'de olduğu her iki ilçede de ilk sonuçlara göre seçimleri CHP adayları önde götürüyor.
Türkiye, önümüzdeki 5 yıl boyunca yerel yöneticilerini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti.
Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ilk sonuçlarına göre CHP ülke genelinde AKP'yi geride bırakırken 6 Şubat depremlerinin merkez üsleri Pazarcık ve Elbistan’da belediyeler el değiştirmeye yakın görünüyor.
CHP ADAYLARI YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR
Mevcut belediyelerin AKP'li isimlerde olduğu her iki ilçede de CHP adayları yarışı önde götürüyor.
Pazarcık'ta CHP adayı Haydar İkizer yüzde 51,72 oyla öndeyken, Elbistan'da da yine CHP adayı Erkan Gürbüz yüzde 45,83 oyla önde bulunuyor.