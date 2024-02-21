Pazaryeri'nde barajlar doldu: Fazla su tahliye ediliyor

Bilecik Pazaryeri'nde baraj doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. İlçede barajların alt vanaları açılarak fazla su boşaltılıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son aylarda etkili olan yağışlar sayesinde tarımsal sulamada kullanılan baraj ve göletlerde tam doluluğa ulaşıldı.

Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı ile Esere, Bozcaarmut, Büyükelmalı, Küçükelmalı ve Sarnıç sulama göletlerinde doluluğun yüzde 100'e ulaştığı belirlendi.

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, sonbahar ve kış aylarında etkili olan kar ile yağmurların baraj ve göletlerdeki doluluğu artırdığını söyledi.

Karakaş, bu yıl ilçede tarımsal sulamada su sıkıntısı yaşanmayacağını vurguladı.

Doluluk nedeniyle önlem aldıklarını belirten Karakaş, "Barajlarda doluluk çok fazla olduğundan kontrollü bir şekilde alt vanaları açarak su tahliyesi yapıyoruz" dedi.