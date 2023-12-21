Pediatrik kalp uzmanı çok az

Çocuk kardiyoloji uzmanı yetersiz. TKV Başkanı Güven, ülkede 490 çocuk kardiyoloji uzmanı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Türk Kalp Vakfı (TKV) ile Türk Böbrek Vakfı (TBV), kalp ve böbrek yetersizliği anlamına gelen kardiyorenal sendrom için iş birliği başlattı. İstanbul Şişli’de bir otelde dün düzenlenen toplantıda, akut ve kronik kalp problemlerinin böbrek fonksiyonlarının giderek bozulmasına, bu organdaki fonksiyon kayıplarının ise kalp hastalıklarına yol açtığına dikkat çekildi. TBV Başkanı Timur Erk, kalp ve böbreğin birbirinden etkilenen en önemli iki organ olduğunu belirterek, birisinde başlayan yetersizliğin diğerinin de yetersizlik riskini artıracağını söyledi.

"Kardiyorenal sendrom"un son derece güncel bir konu olduğunu dile getiren Erk, "Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen ve bu iki organın bozulması ile ortaya çıkan ‘kardiyorenal sendrom’ için farkındalık yaratmayı amaçladık" dedi. Kenan Güven ise konuşmasında çocuk kardiyoloji uzman sayısının yetersizliğini vurgulayarak "Türkiye’de çocuk kardiyoloğu sayısı 490 adet. 85 milyon ortalama kayıtlı Türk insanı ve yaklaşık 5 milyon göç alan bir ülkede 90 milyona 490 çocuk kardiyoloğu çok az bir sayı" diye konuştu. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever de özetle şunları kaydetti: "Tedavi amaçlı kullandığımız bazı ilaçlar da kardiyorenal sendroma neden olabiliyor ancak doktora danışılmadan ve özellikle ‘bitkisel’ adı altında satılan, bilinçsiz kullanılan ilaçlar kardiyorenal sendrom hastalığına karşı risk oluşturuyor. Komşunun, akrabanın, eşin, dostun önerdiği ilaçları ya da gıda takviyelerini doktora danışmadan almayın."