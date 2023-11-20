Cerrahi ve pediatri alarm veriyor

Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçlarında cerrahi, çocuk, acil tıp gibi bölümlerin çok fazla tercih edilmemesi dikkat çekti. Hekimler "Önümüzdeki yıllarda ne ameliyat edecek cerrah, ne çocuğumuza bakacak hekim bulacağız" dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2’nci dönem sonuçları açıklandı. Çocuk cerrahisi kadrolarının yaklaşık yüzde 62’si, pediatri kadrolarının yüzde 60’ı, beyin cerrahisi kadrolarının yüzde 41’i, acil tıp kadrolarının yüzde 34’ü, dahiliye kadrolarının yüzde yüzde 33’ü tercih edilmediği için boş kaldığı belirtildi. Plastik, rekontsrüktif ve estetik cerrah, fizyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, deri ve zührevi hastalıklar gibi gibi branşlar ise yüksek puanlarla kadrolarını büyük oranda kapattı. Tabip odaları ve hekimler, cerrahi ve çocuk hastalıkları gibi bölümlerin tercih edilmeme nedenini "İş yükü, nöbet fazlalığı, ekonomik ve özlük haklarının yetersizliği, şiddet, malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) dava gibi durumların sıklığı" olarak sıraladı.

TUS sonuçlarına göre, çocuk cerrahisi bölümündeki 140 kontenjanın sadece 51’i dolarken; bin 265 pediatri kadrosunun ise 504’ü doldu. TUS sonuçları incelendiğinde, deri ve zührevi hastalıklar, plastik, rekontsrüktif ve estetik cerrahi, fizyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nükleer tıp gibi kadroların yüksek puanlarla kadrolarını kapatırken; çocuk hastalıkları, acil tıp, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, çocuk cerrahisi gibi bölümlerin pek çok kadroları ya boş kaldı ya da çok az tercih edildi.

TABLO CİDDİ BOYUTTA

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, BirGün’e yaptığı açıklamada, pediatri kadrolarının boş kalmasını "üzücü" olarak değerlendirdi. Çokuğraş, "Bir takım üniversite pediatri klinikleri hariç çoğu yer ne yazık ki tercih edilmemiş. Hatta Anadolu’nun pek çok yerinde kapanma noktasına gelen pediatri klinikleri var. Örneğin Fırat Üniversitesi 20 kadro açılmış kimse tercih etmemiş. Bağcılar, Antep, Mersin, Karabük, Muğla, Tepecik gibi liste gidiyor ve son derece kötü. Maalesef pediatri ve onun dahil olduğu yan dallarının ciddi bir sorunu. Böyle giderse herhalde çocuklara bakacak çocuk doktoru bulamayacağız" dedi. Çokuğraş, pediatrinin tercih edilmeme nedenlerini şöyle özetledi:

"Bunun değişik nedenleri var. Her yerde bir tıp fakültesi açılması son derece yanlış bir karardı. Bunların verdikleri eğitim nitelik olarak yeterli değil. Ayrıca hekimlere uygulanan şiddet de tercihleri etkiliyor. Ayrıca yeni doğan yoğun bakım, nefroloji, hematoloji-onkoloji gibi bir takım yan dallar da seçilmiyor. Tercihleri etkileyen bir başka durum mecburi hizmet ve maaş eşitsizliği. Bakanlık, hem pediatri dernekleri, hem tabip odaları ile bir araya gelmeli. Çözüm yollarını üretmek zorundayız, bundan zarar görecek olan bütün insanlar, hepimizin çocukları... Türkiye’de şu an ortalama 4 bin kadar pediatrist var, yetersiz değil ancak dağılımı dengesiz. "

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Türk Pediatri Kurumu Başkanı



SORUN DERİNLEŞECEK

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise plastik cerrahi, dermatoloji gibi yerlerin her dönem TUS puanlarının daha yüksek olduğunu belirterek "Çocuk bölümü, cerrahi gibi branşlar eğitimi daha zor olan bölümler ve daha az tercih edilmeye başladı. Bunun birinci nedeni o bölümlerin asistanlık süresinin, uzmanlık öğrenciliği sürecindeki çalışma koşullarının daha zor ve güç olması" dedi. Ökten, şöyle devam etti: "Daha rahat çalışma koşulları olan, nöbeti daha az olan, ileriki süreçlerde ekonomik olarak getirisi daha yüksek olan branşlar tercih ediliyor. Bu tabii ki uygulanan sağlık politikalarıyla da ilintili bir durum. Genel anlamda çalışma koşullarının kötülüğü, sağlıkta şiddet, ekonomik ve özlük hakların iyileştirilmemesi gibi yaşanılan sorunlar çözülmezse sorun bir süre sonra daha da ciddi boyutlara gelecek. Bir süre sonra vatandaş kendisini ameliyat edecek cerrah, çocuklarını tedavi ettirecek hekim bulamayacak."

Doç. Dr. Ali İhsan Ökten

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı



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SIFIR TERCİH EDİLEN YERLER

Bazı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi gibi kadroların hiç tercih edilmediği ya da çok az sayıda tercih edildiği görüldü. TUS kontenjan sayıları, boş kalan ya da çok tercih edilmeyen bölümlerden bazıları şöyle: