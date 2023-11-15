Tedavi ve eğitim sekteye uğruyor

Deprem karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye kararı alınan Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nin B bloğu Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne taşındı. Asistan hekimler, "Hastaların tedavileri, bizlerin eğitimi aksıyor" dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil ve kadın doğum bölümlerinin bulunduğu B blok binası bu hafta başında, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Hastanedeki asistanlar ve yatarak tedavi gören hastaların büyük bir kısmı Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne taşındı. Bu durumun hem hastaların tedavilerini hem asistanların eğitimlerini aksatacağını belirten hekimler "Yıkılacak denilen binaya yeni odalar kuruluyor, yeni poliklinikler açılıyor. Hiçbir vaka yapamadan, uzman hekim olarak mecburi hizmete gidilmesi söz konusu." dedi.

PLANSIZ TAŞINMA

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil ile kadın doğum bölümlerinin bulunduğu B blok binası bu hafta pazartesi itibarıyla Bahçelievler'e taşındı. Hastanede yatan hastaların da sevki de yapıldı. 35-40 yataklı kadın doğum bölümü ile 50'ye yakın asistan hekimin bulunduğu hastanenin taşınmasının hastaların tedavilerini ve asistan hekimlerin de eğitimlerini ciddi anlamda sekteye uğrayacağı belirtildi.

BirGün'e konuşan asistan hekimler, "6 Şubat depremin ardından aylardır taşınma gündemdeydi ancak bir adım atılmamıştı. Bu hafta itibarıyla Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne taşındık, hâlâ koliler yerlerde, odalara yerleşme olmadı. Biz üçüncü basamak bir hastaneyiz, bütün branşlar kardiyoloji, üroloji, genel cerrahi gibi hepsi var. Hastalarımız komplike vakalar, yatarak tedavi görüyor. Kimisi tek böbrekli, kimisinin hipertansiyonu var. Hastalar için ikinci uzman görüşü istendiğinde Bakırköy’e sevk edilmesi isteniyor. Bu durum hastayı zor durumda bırakıyor. Hastayla ilgili danışamıyoruz, sadece kendi içimizde bir branş olduk" diye konuştu.

HASTANE YÖNETİMİ SESSİZ

Taşınma ile birlikte ameliyathane masa sayısının da azaldığını söyleyen asistanlar, özetle şunları söyledi: "Hâlâ hazır olmayan doğumhane ve ameliyathaneler var. Sadi Konuk'tayken ameliyat masalarımızın sayısı fazlaydı. Kendimize ait ameliyathanemiz vardı. Normalde sezeryan dahil dört ameliyathane masamız var iken, ameliyat masa sayısı ikiye indi. Bir tane masanın da çocuk cerrahisi ile ortak kullanılabileceği belirtiliyor. Puan alarak yerleştiğimiz 3. basamak hastaneden 2. basamağa gönderiliyoruz. Orada sadece özelliksiz vakaların alınabileceği ve bir doğumevine dönüşeceği söyleniyor. Eğitim ve vaka imkânımız elimizden alınıyor. Hasta yönetiminde ve asistan eğitiminde sorunlar yaşıyoruz. Hasta yatışında ve transferinde teknik sıkıntılar yaşanıyor. Yıkılacak denilen binaya yeni odalar kuruluyor, yeni poliklinikler açılıyor. Yıkılacak olan binaya neden başka branşlar taşınır? Hiçbir vaka yapamadan, yeri geldiğinde danıştığımız genel cerrahi, kardiyoloji ve üroloji gibi branşlara erişemeden uzman hekim olarak mecburi hizmete gitmemiz söz konusu. Hastane yönetimi üç maymunu oynuyor ve sesimizi duymuyor. Kimsenin sorumluluk almadığı, plansız programsız bir taşınma, kovulmuş gibi olduk. Taşınma sürecinde sadece asistanlar değil hastalar da mağdur ediliyor. Bu şartlarda asistanlık süreci bittikten sonra 50 kişi ve dahası yetersiz hekim olarak çalışmaya başlayacaktır. Ameliyathanemizi, asistan eğitimi için gerekli imkanlarımızı geri istiyoruz."