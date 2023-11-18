Pegasus, 82 seferini iptal etti

Pegasus, olumsuz hava koşulları nedeniyle 44'ü bugün, 38'i ise yarın olmak üzere İstanbul'dan planlanan toplam 82 seferini iptal etti.

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 44'ü bugün, 38'i de yarın olmak üzere toplam 82 seferini iptal etti.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiği duyuruldu.

Pegasus'tan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı sefer sayısı azaltılmıştır. Bu karar doğrultusunda aşağıda belirtilen uçuşlarımız iptal edilmiştir.Hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayımız artabilir. Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz."

İptal olan seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İptal olan seferler şöyle:

18.11.2023 PC2060 Sabiha Gökçen- Gazipasa Alanya

19.11.2023 PC2061 Gazipasa Alanya-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC2860 Sabiha Gökçen-Ordu/Giresun

18.11.2023 PC2861 Ordu/Giresun-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC2942 Sabiha Gökçen-Edremit

18.11.2023 PC2943 Edremit-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC2062 Sabiha Gökçen-Gazipasa Alanya

18.11.2023 PC2063 Gazipasa Alanya-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC4816 Sabiha Gökçen-Antalya

18.11.2023 PC4817 Antalya-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC388 Sabiha Gökçen-Vnukovo Moskova

18.11.2023 PC389 Vnukovo Moskova-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC310 Sabiha Gökçen-Batum

18.11.2023 PC311 Batum-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC3300 İstanbul- İzmir

18.11.2023 PC3301 İzmir-İstanbul

18.11.2023 PC2188 Sabiha Gökçen-İzmir

18.11.2023 PC2189 İzmir-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC2668 Sabiha Gökçen-Ankara

18.11.2023 PC2669 Ankara- Sabiha Gökçen

17.11.2023 PC4910 Sabiha Gökçen-Bodrum

18.11.2023 PC4911 Bodrum-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC4710 Sabiha Gökçen-Ankara

18.11.2023 PC4711 Ankara- Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC283 Sabiha Gökçen-Tiran

18.11.2023 PC284 Tiran-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC758 Sabiha Gökçen-Beyrut

18.11.2023 PC759 Beyrut-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC2742 Sabiha Gökçen-Kayseri

19.11.2023 PC2743 Kayseri-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC4620 Sabiha Gökçen-Adana

19.11.2023 PC4621 Adana-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC2098 Sabiha Gökçen-Adana

19.11.2023 PC2099 Adana-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC816 Sabiha Gökçen-Erbil

19.11.2023 PC817 Erbil-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC2194 Sabiha Gökçen-İzmir

18.11.2023 PC2195 İzmir-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC2740 Sabiha Gökçen-Kayseri

18.11.2023 PC2741 Kayseri-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC4370 Sabiha Gökçen-Antalya

18.11.2023 PC4371 Antalya-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC2242 Sabiha Gökçen-Bodrum

18.11.2023 PC2243 Bodrum-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC2082 Sabiha Gökçen-Adana

18.11.2023 PC2083 Adana-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC801 Sabiha Gökçen-Brüksel

18.11.2023 PC802 Brüksel-Sabiha Gökçen

18.11.2023 PC2264 Sabiha Gökçen-Bodrum

19.11.2023 PC2532 Sabiha Gökçen-Elazığ

19.11.2023 PC2533 Elazığ-Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC310 Sabiha Gökçen-Batum

19.11.2023 PC311 Batum-Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC4708 Sabiha Gökçen-Antalya

19.11.2023 PC4707 Antalya-Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC2182 Sabiha Gökçen-İzmir

19.11.2023 PC2183 İzmir-Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC4812 Sabiha Gökçen-Konya

19.11.2023 PC4813 Konya-Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC4834 Sabiha Gökçen-Ankara

19.11.2023 PC4835 Ankara- Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC2668 Sabiha Gökçen-Ankara

19.11.2023 PC2669 Ankara- Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC228 Sabiha Gökçen-NurSultan

19.11.2023 PC229 NurSultan-Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC2860 Sabiha Gökçen-Ordu/Giresun

19.11.2023 PC2861 Ordu/Giresun-Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC386 Sabiha Gökçen-Vnukovo Moskova

19.11.2023 PC387 Vnukovo Moskova-Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC2500 Sabiha Gökçen-Van

19.11.2023 PC2501 Van-Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC2830 Sabiha Gökçen-Trabzon

20.11.2023 PC2831 Trabzon-Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC4572 Sabiha Gökçen-Kayseri

19.11.2023 PC4573 Kayseri-Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC2241 Bodrum-Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC2678 Sabiha Gökçen-Ankara

19.11.2023 PC2679 Ankara- Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC1273 Sabiha Gökçen-Oslo

19.11.2023 PC1274 Oslo- Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC801 Sabiha Gökçen-Brüksel

19.11.2023 PC802 Brüksel-Sabiha Gökçen

19.11.2023 PC2552 Sabiha Gökçen-Erzurum

19.11.2023 PC2553 Erzurum-Sabiha Gökçen

Dün (17 Kasım) Türk Hava Yolları (THY) da olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferi iptal ettiğini bildirmişti.

THY, bugün de yarın gerçekleşecek toplam 105 seferin iptal edildiğini duyurdu.