THY, İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 40 seferi iptal etti

THY, olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferi iptal ettiğini bildirdi. Açıklamada, yolculardan uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

Türk Hava Yolları (THY), 18 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Yarın uçuşu olan yolculardan THY'nin internet sitesinden uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.