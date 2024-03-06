Pekin savunma bütçesini artırıyor

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Tayvan’la egemenlik krizi ve bölgesel güvenlik kaygıları sürerken Pekin yönetimi, savunma bütçesinde artışa gidiyor. Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi’nin (ÇUHK) yıllık genel kurulunun açılış oturumu yapıldı. Başkent Pekin'de oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang, Meclis Başkanı Cao Lıci ve Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) önde gelen isimleri katıldı.

Geçen yıl göreve gelen Başbakan Li Çiang, hükümetin ilk yıllık çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu. Li, burada yaptığını konuşmada Çin ekonomisinin 2024'te “yüzde 5 civarında” büyümesini hedeflediklerini bildirdi. Enflasyon hedefini yüzde 3 olarak belirleyen Li, bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranını da yüzde 3 civarında tutmaya çalışacaklarını belirtti. Konuşmasında ülkedeki emlak krizine de değinen Li, hükümetin sektördeki riskleri etkisiz hale getireceğini ve borçları yöneteceğini kaydetti.

SERTLEŞEN TUTUM

Başbakan Li, bu yıl savunma harcamalarını yüzde 7,2 artırmayı hedefliyor. Başbakan Li, savunma harcamalarına 1,67 trilyon yuan (231 milyar dolar) ayrılacağını belirtti. Öte yandan Li’nin kongrede sunduğu hükümet raporunda "barışçıl yeniden birleşme" ifadesinin yer almaması, Pekin'in kendi toprağı olduğunu iddia ettiği Tayvan’a yönelik tutumunun sertleştiğine işaret ediyor.

Çin’in ekonomisi Covid nedeniyle olumsuz etkilenmesinin ardından 2022’de yüzde 3, geçen yıl da 5,2 büyümüştü. Hükümetin çalışma raporu ve taslak bütçe, 11 Mart'taki kapanış oturumunda oylanacak.