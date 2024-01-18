Pençe harekatları: MSB'den üs eleştirileri ve kara harekatı sorusuna yanıt

Pençe harekatlarının stratejisine yönelik eleştirilere yanıt veren MSB kaynakları, "Bugün artık, yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor. Üs bölgelerimize, kalekollarımıza tek bir saldırı yapılamıyor" açıklamasında bulundu. Kaynaklar, yeni bir kara harekatı yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise net bir yanıt vermedi. Pençe harekatları ve MSB'nin sınır ötesindeki üsleri 20 günde 21 askerin yaşamını yitirmesinin ardından tartışma konusu haline gelmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla ilgili basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, tarafından bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan hedeflere yönelik hava harekatlarının sürdüğüne dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 768 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda 1887 silah ve 794 bin 661 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 588 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 850 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Böylece Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 114'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 396'ya ulaşmıştır."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YURT İÇİNDEN TEK BİR ŞEHİT HABERİ GELMİYOR"

Bakanlık kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarının stratejisinin yanlış olduğuna dair eleştirilere yönelik, "Bugün artık, yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor" yanıtını verdi.

Kaynaklar, şunları kaydetti:

"Bugün artık, yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor. Üs bölgelerimize, kalekollarımıza tek bir saldırı yapılamıyor. Bu da terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor. Bugün, Türkiye'nin en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Şırnak/Gabar'da güvenli bir şekilde petrol çıkartılabiliyorsa, Hakkari'nin yaylaları turistleri ağırlıyor, festivallere ev sahipliği yapıyorsa bunlar hep kahraman ordumuzun, teröristleri sınırlarımızın ötesinde, terörü kaynağında yok etme stratejisi sayesindedir."

İHA VE SİHA'LARIN KULLANILMADIĞI İDDİALARI

İHA ve SİHA'ların kullanılmadığı iddialarına yönelik, TSK'ye teslim edilen 1 adet MİLSAR'ın mevcut olup, denemeleri, test ve kabul işlemlerinin devam ettiğini belirten kaynaklar, şunları anlattı:

"SARPER radarı ise konvansiyonel harpte karşılaşılan hedefleri tespit etmek için tasarlanmış bir sensör olup, SAR radarı kullanılarak arazide saklanan/hareket eden teröristleri tespit etmek mümkün değildir. Bölge yer seviyesinden yüksek irtifaya kadar bulutlarla kaplı olduğundan İHA'lar üzerindeki elektro-optik ve kızılötesi görüş sağlayan kameralarla arazinin gözetlenmesi de mümkün değildir."

YENİ BİR HAREKAT OLACAK MI?

Bakanlık kaynakları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından yeni bir kara harekatı yapılıp yapılmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi ülkemizin, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. TSK'nın, ihtiyaç olan yer ve zamanda bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerekir."