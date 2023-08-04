Pendik'te bir kadın erkek arkadaşı tarafından katledildi

Pendik'te Nazlı Duman isimli kadın, erkek arkadaşı olduğu belirtilen Emrah Bolat tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bolat, cinayetin ardından intihar etti.

Kadın 04.08.2023 12:09 Giriş: 04.08.2023 12:09

Güncelleme: 04.08.2023 12:25 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: Depophotos