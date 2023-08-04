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Pendik'te bir kadın erkek arkadaşı tarafından katledildi

Pendik'te Nazlı Duman isimli kadın, erkek arkadaşı olduğu belirtilen Emrah Bolat tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bolat, cinayetin ardından intihar etti.

Kadın
  • 04.08.2023 12:09
  • Giriş: 04.08.2023 12:09
  • Güncelleme: 04.08.2023 12:25
Kaynak: İHA
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Pendik'te bir kadın erkek arkadaşı tarafından katledildi
Fotoğraf: Depophotos

İstanbul'un Pendik ilçesinde Emrah Bolat isimli erkek, bir çocuk annesi Nazlı Duman'ı bıçaklayarak katletti. 

Olay, Pendik'te bulunan bir sitede sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre özel bir hastanede hasta kayıt bölümünde çalışan Nazlı Duman isimli kadın, evine gelen erkek arkadaşı Emrah Bolat ile tartışmaya başladı.

Bolat tartışma sırasında, Nazlı Duman'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Emrah Bolat cinayetin ardından kendisini ev içerisinde asarak hayatına son verdi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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