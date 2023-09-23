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Pendikspor ile Fatih Karagümrük berabere kaldı

Süper Lig'in 6. haftasındaki Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 1-1 sona erdi.

Spor
  • 23.09.2023 19:53
  • Giriş: 23.09.2023 19:53
  • Güncelleme: 23.09.2023 19:55
Kaynak: DHA
Pendikspor ile Fatih Karagümrük berabere kaldı

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Pendikspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Ev sahibi ekip 45+2. dakikada Oscar Romero'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karagümrük 90+1. dakikada Valentin Eysseric ile skoru eşitledi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu skorla ligde 4. beraberliğini alan Pendikspor haftayı 4 puanla, Karagümrük ise 6 puanla tamamladı.

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