Pendik’te iş yerinde kimyasal madde sızıntısı: 3 işçi zehirlendi
Pendik’te bir polyester imalathanesinde kazan içerisinde çalışma yapıldığı sırada kimyasal madde sızıntısı oluştu. Kimyasal maddeden dolayı zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA-İHA
Pendik'te 3 işçi, çalıştıkları imalathanede gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Esenler Mahallesi Sude Sokak'ta bulunan polyester plastik imalathanesinde kazan içerisinde çalışan işçiler, kimyasal madde sızıntısından zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ve itfaiye ekipleri, özel giysiler giyerek işçileri bulundukları yerden çıkardı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, hastanede tedavi altına alındı.