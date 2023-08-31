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Pendik’te iş yerinde kimyasal madde sızıntısı: 3 işçi zehirlendi

Pendik’te bir polyester imalathanesinde kazan içerisinde çalışma yapıldığı sırada kimyasal madde sızıntısı oluştu. Kimyasal maddeden dolayı zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 31.08.2023 13:31
  • Giriş: 31.08.2023 13:31
  • Güncelleme: 31.08.2023 13:37
Kaynak: AA-İHA
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Pendik’te iş yerinde kimyasal madde sızıntısı: 3 işçi zehirlendi
Fotoğraf: AA

Pendik'te 3 işçi, çalıştıkları imalathanede gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Esenler Mahallesi Sude Sokak'ta bulunan polyester plastik imalathanesinde kazan içerisinde çalışan işçiler, kimyasal madde sızıntısından zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve itfaiye ekipleri, özel giysiler giyerek işçileri bulundukları yerden çıkardı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, hastanede tedavi altına alındı.

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