Pentagon, İsrail'in yardım bekleyen sivillere saldırısını 'endişe verici' buldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere saldırısı hakkındaki raporların "endişe verici" olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda yardım bekleyen Gazzelilere saldırısı hakkındaki raporların "endişe verici" olduğunu açıkladı.

En az 112 kişinin katledildiği saldırılara ilişkin konuşan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "sivillerin hayatlarının korunması gerektiğini yinelemeye devam ettiklerini" belirtti.

Yardım bekleyen Gazzelilere yapılan saldırı hakkındaki raporların "endişe verici" olduğunu kaydeden Ryder, "Bu masum can kayıplarını duyduğumuza elbette çok üzüldük ve söylediğim gibi, İsrail'in askeri operasyonlarında çok fazla sivilin öldürüldüğünü kabul ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ryder, bu "trajik" olayın, ihtiyaç duyulan insani yardımın sağlanmasının önemini vurguladığını söyleyerek, "(Yardımlar) Gazze halkına güvenli, emniyetli ve sürdürebilir şekilde ulaştırılabilir" dedi.

Beyaz Saray ise insani yardım bekleyen Gazzeli sivillerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı.