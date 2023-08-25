Pentagon: Prigojin öldürüldü

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Rusya'da düşen uçakta yaşamını yitiren Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile ilgili, "Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde" dedi.

Dünya 25.08.2023 09:28 Giriş: 25.08.2023 09:28

Güncelleme: 25.08.2023 09:34 Kaynak: AA

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