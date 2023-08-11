Perakende satışlar haziranda hız kesti

TÜİK verilerine göre, aylık bazda perakende satışlar haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 arttı. Mayıs ayında bu veri yüzde 30,2 olarak kaydedilmişti. Aylık bazda ise satış hacmi Haziran'da yüzde 0,1 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,1 düşerken gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,3 artış gösterdi.

AYLIK BAZDA AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,5 arttı. Mayıs ayında bu veri yüzde 30,2 olarak kaydedilmişti.

Aynı dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 32 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 19,4 artış kaydetti.

PERAKENDEDE AYLIK CİRO YÜZDE 73 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 89,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 96,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 arttı.

Perakende ciro haziranda bir önceki aya göre de yüzde 4,2 yükseliş kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,4 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 8 artış olarak kayıtlara geçti.