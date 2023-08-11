Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Cari denge 20 ay sonra fazla verdi

Cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle, cari işlemler hesabı 20 ay sonra ilk kez fazla vermiş oldu.

Ekonomi
  • 11.08.2023 10:28
  • Giriş: 11.08.2023 10:28
  • Güncelleme: 11.08.2023 10:31
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Cari denge 20 ay sonra fazla verdi
Fotoğraf: Depophotos

Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5 milyar 584 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2023'te cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 3 milyar 697 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 203 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 799 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 151 milyon dolar net giriş kaydetti.

Cari işlemler hesabının haziranda 422 milyar dolar fazla vermesini bekleniyordu.

İTOdan tedbir çağrısı: Bankalar krediyi anons edilenden daha pahalı hale getiriyor
Mevduat faizleri 1,5 ayda 15 puan düştü
BirGün'e Abone Ol