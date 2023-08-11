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Mevduat faizleri 1,5 ayda 15 puan düştü

Mevduatların ağırlıklı olduğu 1-3 ay vadeli mevduatlarda faizler 4 Ağustos haftasında 15 puan düştü.

Ekonomi
  • 11.08.2023 09:29
  • Giriş: 11.08.2023 09:29
  • Güncelleme: 11.08.2023 09:34
Kaynak: Haber Merkezi
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Mevduat faizleri 1,5 ayda 15 puan düştü
Fotoğraf: Depophotos

Kur korumalı mevduatlarda (KKM) rekor artış yaşanırken mevduat faizlerindeki düşüş ivmesi sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; mevduatların ağırlıklı olduğu 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda ortalama faiz 4 Ağustos haftası itibarıyla yüzde 28'in altına indi.

Bu verilere göre, mevduat faizlerinde 1,5 ayda 15 puana varan düşüş kaydedildi. Mevduat faizleri haziran ayında yüzde 42 ile 23 yılın rekor seviyesine yükselmişti.

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