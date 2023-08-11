İTO'dan tedbir çağrısı: Bankalar krediyi anons edilenden daha pahalı hale getiriyor

"Kredi maliyetler" konusunda açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Avdagiç, bazı bankaların faizlerdeki artışa ilave olarak ticari kredilerde komisyon, vadesiz mevduat tutma şartı gibi dolaylı maliyetlerle krediyi anons edilenden daha pahalı hale getirdiklerini gördüklerine dikkat çekti. Avdagiç, tedbir çağrısı yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bazı bankaların, ağırlıklı özel bankaların, faizlerdeki artışa ilave olarak ticari kredilerde komisyon, vadesiz mevduat tutma şartı gibi dolaylı maliyetlerle krediyi anons edilenden daha pahalı hale getirerek, uygulanabilir olmaktan çıkardıklarını görüyoruz" ifadesini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada odanın ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmasına yer verilen Avdagiç, bazı bankaların kredi maliyetini aşırı pahalı hale getiren uygulamalara yöneldiklerine dikkati çekti.

"CAYDIRICI TEDBİRLERE İHTİYAÇ VAR"

Avdagiç, "Bazı bankaların, ağırlıklı özel bankaların, faizlerdeki artışa ilave olarak ticari kredilerde komisyon, vadesiz mevduat tutma şartı gibi dolaylı maliyetlerle krediyi anons edilenden daha pahalı hale getirerek, uygulanabilir olmaktan çıkardıklarını görüyoruz. Piyasanın işleyişini bozan bu türden suiistimallere fırsat verilmemesi ve hızla caydırıcı tedbirlere başvurulması gerektiğini de ilgili makamlarla paylaştık" diye konuştu.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Biz de bu iki hususun birlikte götürülmesini arzu ettiğimizi dile getirdik. Ama aynı zamanda şu anda çok yoğun şekilde yaşadığımız finansmana erişim başta olmak üzere beklentilerimizi ekonomi yönetimi ile paylaştık. Finansman konusunda ifade etmem gerekir ki arzu ettiğimiz noktada değiliz. Ankara’daki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanımız 1,5-2 ay içinde finansmana erişim konusunda önemli, olumlu somut adımlar atılacağıyla ilgili bize bilgi verdi, bunu heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz."

"ŞOK TEDBİRLER UYGULARKEN OLASI YAN ETKİLERİ DİKKATLE İZLEMELİYİZ"

Şekib Avdagiç, içinden geçilen bu dönemde, fiyat ve finansal istikrar başta olmak üzere ekonomi politikasında rasyonele dönüş için atılan adımların sonuçlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, "Şok tedbirler uygularken, ki zaman zaman bunlara ihtiyaç olabilir, olası yan etkileri dikkatle izlemeli ve gereken tedbirleri süratle alma yoluna gitmeliyiz" dedi.