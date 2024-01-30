Perakende sektörü alarm veriyor

Ekonomi Servisi

Organize perakende markaları 2023 yılında yüksek enflasyona paralel olarak cirolarında ortalama yüzde 80’in üzerinde artış sağlarken her üç markadan birinin adet satışı 2022’nin gerisinde kaldı. Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) üyeleri arasında yaptığı Aralık ayı anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, "2023 yılının genel bir karnesini de çıkardık.

Geçen yıl enflasyonun etkisiyle markalarımızın tamamı cirolarını artırdı. Üyelerimizin yüzde 57’sinin cirosunda en az yüzde 80 ve üzerinde artış oldu. Adet satışları ise birçok markamız için 2022’nin gerisinde kaldı. Üyelerimizin yüzde 37’si adet satışlarının 2022’ye göre azaldığını beyan etti. Bu önemli bir oran. Satışların daralmasında son çeyrekte yerli müşterinin alım gücündeki düşüşün ve yabancılar için Türkiye’nin alışverişte cazibesini kaybetmesinin etkili olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. Sektörün 2024 yılı beklentilerini de değerlendiren Sinan Öncel, "BDDK verilerine göre Ocak 2024 itibarıyla perakende sektörünün yaklaşık 15 milyar dolar borcu bulunuyor. Asgari ücret zammıyla birlikte işçilik maliyetlerimiz yüzde 50 arttı. Kira ve AVM’lerdeki ortak alan giderleri zaten başlı başına bir maliyet kalemi. Dolayısıyla perakendenin daralması mağazaların kapanması ve istihdam kaybı anlamına gelir" diye konuştu.