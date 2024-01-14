Peru'da bulunan 'uzaylı bebekler'in sırrı ortaya çıktı

Güney Amerika ülkesi Peru'da bulunan ve 'uzaylı mumyaları' olabileceği öne sürülen iki nesnenin 'dünya kaynaklı' olduğu tespit edildi. Bilim insanları oyuncak bebeklerin hayvan kemiklerinin sentetik yapıştırıcı ile bir araya gelmesi ile oluşturulduğunu ortaya çıkardı.

Peru'da bulunan ve 'uzaylı mumyaları' olabileceği öne sürülen iki nesnenin, hayvan kemiklerinin sentetik yapıştırıcı ile bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulduğu ortaya çıktı.

Euronews'in aktardığına göre Peru'nun başkenti Lima'da basın toplantısı düzenleyen Adli Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden arkeolog Flavio Estrada, uzaylı iddialarını reddederek edindiği bulgularını paylaştı.

Estrada, nesnelerin dünya dışı varlık olmadığını, şekillerin hem insana hem de hayvana benzetilerek şekillendirildiğini söyledi.

SENTETİK YAPIŞTIRICI KULLANILMIŞ

Estrada, “Onlar, dünya dışı yaratıklar değil. Mumyalar dünyadaki hayvan kemiklerinin günümüzde kullanılan sentetik yapıştırıcı ile bir araya getirilmesiyle yapılmış bebekler" dedi.

Uzaylı spekülasyonlarına neden olan mumyalar, geçen yıl ekim ayından Lima’daki havalimanı çalışanları tarafından bir kargo kutusu içinde, geleneksel And kıyafetleri giydirilmiş şekilde bulunmuştu. Eylül ayında ise benzer bir iddia Meksika'da ortaya atılmıştı.