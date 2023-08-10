PFDK'den Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı forma için 'ihtar' cezası
PFDK, 11 Haziran tarihinde oynanan Rams Başakşehir ile oynanan kupa finalinin ardından sahaya beş yıldızlı forma ile çıkması dolayısıyla ihtar cezası aldığını duyurdu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formalarla çıkan Fenerbahçe'ye ihtar cezası verildiğini açıkladı.
PFDK, Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası finalinde sportif ekipman talimatının 16. maddesine aykırı eylem nedeniyle ihtar cezası verdi.
PFDK’den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş.'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatının 16. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.