PFDK'den Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı forma için 'ihtar' cezası

PFDK, 11 Haziran tarihinde oynanan Rams Başakşehir ile oynanan kupa finalinin ardından sahaya beş yıldızlı forma ile çıkması dolayısıyla ihtar cezası aldığını duyurdu.

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Fotoğraf: AA