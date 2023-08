Parades transferi: Galatasaray, PSG ile anlaşma sağlamak üzere

Galatasaray orta saha transferinde sona yaklaştı.

Geçtiğimiz sezon İtalyan temsilcisi Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Paris Saint Germain'in oyuncusu Leandro Paredes'in transferi için Galatasaray ile Fransız ekibi anlaşmak üzere.

Gazeteci Fabrizio Romano, Leandro Paredes'in transferi konusunda iki kulübün anlaşmak üzere olduğunu, Arjantinli orta saha oyuncusunu bonservis bedelinin ise 6 milyon euro olduğunu yazdı.

Romano'nun aktardığı bilgilere göre ayrıca oyuncuya İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın da talip durumda. Öte yandan Galatasaray ile Leandro Paredes arasında da henüz bir anlaşma gerçekleşmiş değil.

Galatasaray are on the verge of reaching an agreement with Paris Saint-Germain for Leandro Paredes on €6m fee 🟡🔴



No agreement yet with the player on personal terms, talks ongoing. He also has contacts with AS Roma. pic.twitter.com/xp6b1IpRbt