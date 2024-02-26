PFDK'ye sevk edilen Icardi'ya ceza
PFDK, Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye bir maç ve 19 bin 500 lira para cezası uyguladığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye ilişkin kararını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, MKE Ankaragücü ile oynanan Süper Lig maçında rakip takım taraftarına yönelik "hakareti" sebebiyle Mauro Icardi'ye bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası uyguladığı bildirildi.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 23 Şubat'ta, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki "hakareti" nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.
TFF tarafından yapılan açıklamada, şunlara yer verilmişti:
"Galatasaray A.Ş. Kulübü futbolcusu Mauro Emanuel Icardi’nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."