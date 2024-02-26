PFDK'ye sevk edilen Icardi'ya ceza

PFDK, Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye bir maç ve 19 bin 500 lira para cezası uyguladığı belirtildi.

A- A A+

Fotoğraf: AA