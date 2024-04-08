Pınarbaşı Belediyesi'ne 2 Haziran'daki seçime kadar kayyum atandı
CHP'nin kazandığı ancak seçimlerin iptal edilerek tekrarlanacağının açıklandığı Kayseri'nin Pınarbaşı Belediyesi'ne kayyum atandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kazandığı ancak seçimlerin iptal edilmesine ve yenilenmesine karar verilen Kayseri Pınarbaşı Belediyesi'ne 2 Haziran'da seçime kadar kayyum atandı.
Belediyeyi bu tarihe kadar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş yönetecek.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na, seçimlerin yenileneceği tarih olan 2 Haziran 2024 tarihine kadar valilik makamının oluru ile Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
CHP İl Başkanlığı da bir sonraki seçime kadar belediyenin kayyum tarafından yönetilmesini talep etmişti.
PINARBAŞI'NDA SEÇİM
Kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da verdiği karar ile mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.