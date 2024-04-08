Pınarbaşı Belediyesi'ne 2 Haziran'daki seçime kadar kayyum atandı

CHP'nin kazandığı ancak seçimlerin iptal edilerek tekrarlanacağının açıklandığı Kayseri'nin Pınarbaşı Belediyesi'ne kayyum atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kazandığı ancak seçimlerin iptal edilmesine ve yenilenmesine karar verilen Kayseri Pınarbaşı Belediyesi'ne 2 Haziran'da seçime kadar kayyum atandı.

Belediyeyi bu tarihe kadar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş yönetecek.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na, seçimlerin yenileneceği tarih olan 2 Haziran 2024 tarihine kadar valilik makamının oluru ile Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

CHP İl Başkanlığı da bir sonraki seçime kadar belediyenin kayyum tarafından yönetilmesini talep etmişti.