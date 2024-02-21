Pişkin patron isim değiştirdi

Urfa’da adı çok sayıda emek düşmanı olayla anılan Özak Tekstil isim değiştirdi. BİRTEK-SEN’in açıklamasında, “Hak ihlalleri ve işçi düşmanlığı lekesinden kurtulmak için isim değişikliğine gittiler. İşçileri geri alın.” denildi.

Emek Servisi

Urfa’da BİRTEK-SEN üyesi işten çıkarılan yaklaşık 400 işçinin direnişinin ardından Özak Tekstil isim değişikliği yaptı. BİRTEK-SEN’in açıklamasında, Özak patronunun hak ihlalleri ve işçi düşmanlığı ile lekelenen adından kurtulmak için isim değişikliğiyle birlikte işçi alımı yaptığını belirtti.

Özak Tekstil, Kübra Tekstil ve Kübrateks’e sipariş veren ve vermeyi düşünen bütün markaların uyarıldığı açıklamada, “İşçilerin en temel haklarını gasp eden bu işçi düşmanlığına ve hak ihlallerine ortak olmayın! Atılan işçilerin işe geri alınması için sorumluluk alın!" denildi. BİRTEK-SEN’in açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “Özak patronu, Hak ihlalleri ve işçi düşmanlığıyla lekelenen Özak Tekstil adından kurtulmak ve markaları kandırıp yeniden sipariş alabilmek için yeni bir hileye başvuruyor. Zara, Levi’s gibi büyük markalara üretim yaptığı bilinen Özak Tekstil, direniş boyunca markaların ve uluslararası denetim mekanizmalarının yaptığı çağrılara yanıt vermemiş ve işçileri işe geri almamıştı. Gelinen son süreçte markaların üretimi durdurduğunun ve Özak Tekstil ile ilişkilerini gözden geçireceklerinin bilgisi verilmişti. Fabrika Kübrateks’e devir işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Kübrateks zaten Ozak holdinge aitti. Şimdi Özak fabrikalarını yine kendine ait olan Kübrateks’e devrediyor. Sahipler aynı sadece isim değiştiriyorlar. Özak Tekstil yönetimini uyarıyoruz! Hak ihlallerinin, işçiler sendika seçme hakkını kullandıkları için yaptığınız işçi kıyımının ve sendika düşmanlığının üstünü bu yolla kapatamazsınız.”