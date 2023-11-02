Plansızlığın faturası ağır oldu

Plansızlıkla maliyeti katlanan projelere yenisi eklendi. Çorum Belediyesi’nin 2021’de yapımına başladığı Kapalı Çarşı ve yeraltı otoparkı projesi Kasım 2023 itibarıyla halen tamamlanamadı, maliyeti ise 112,6 milyon TL’ye fırladı.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın kötü ekonomi yönetimi nedeniyle TL’de yaşanan değer kaybı ve yüksek enflasyon, inşaat maliyetlerini de katlayarak artırdı. Ülke genelinde, aralarında kamu adına yapılan inşaatlar da olmak üzere çok sayıda inşaat, maliyetlerdeki artış nedeniyle yarım kaldı. AKP’li yerel yönetimlerin, “ikmal” ihaleleri de plansızlığın ağır faturasını bir kez daha gözler önüne serdi.

AKP’li Halil İbrahim Aşgın idaresindeki Çorum Belediyesi, kente inşa edilecek yeraltı otoparkı ve bedesten için 10 Eylül 2021’de proje çizdirdi. Proje çiziminin maliyetinin 167 bin 300 TL olduğu bildirildi. Proje çiziminin ardından yeraltı otoparkı ve bedestenin inşaat ihalesi için 2021 Nisan ayında sözleşme imzalandı.

İLK ÇİVİ NİSAN 2021’DE

İmzalanan sözleşmenin ardından projenin inşaatı 26 milyon 930 bin TL’lik maliyet ile başladı. Projede ilk çivi 19 Nisan 2021 tarihinde çakıldı ve projenin tamamlanma tarihi 11 Ağustos 2022 olarak plandı. Ağustos 2022’ye kadar 39,6 milyon TL’ harcanan proje, öngörülen tarihte tamamlanamadı. Yarım kalan projenin maliyeti katlandı. Projenin yarım kalan inşaatının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 21 Aralık 2022 tarihinde bir ihale daha düzenleyen belediye, bu kez de 12 milyon 555 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi.

AKP’li belediyenin proje kapsamında yaptığı harcamalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Projenin yarım kalan inşaat işlerinin tamamlanması için 5 Ekim'de yeni bir ihale daha düzenlendi. İhale kapsamında 24 Ekim’de Aytekin Taahhüt İnşaat isimli şirket ile 73 milyon TL karşılığında el sıkışıldı. Böylelikle, ilk etapta 39,6 milyon TL olarak açıklanan projenin maliyeti, 112,6 milyon TL’ye yükseldi.