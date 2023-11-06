Plansızlık gençliğin parasını çarçur etti

Mustafa BİLDİRCİN

Plansızlık nedeniyle maliyeti katlanan kamu projelerine bir yenisi daha eklendi. Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 19 Ekim 2020 tarihinde yapımına başlanan ve Kasım 2023 itibarıyla yarım kalan spor salonunun inşa maliyeti, öngörüleni beş kat aştı. Toplam 500 kapasiteli spor salonunun 23 Kasım 2021 olarak belirlenen tamamlanma tarihi, Ağustos 2024 olarak güncellendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü 28 Eylül 2020 tarihinde, “Devrek 500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu Yapım İşi” ihalesi düzenledi. İhalede 16 Ekim 2020’de 4 milyon 153 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Devrek Spor Salonu’nun temel atma töreni ise Aralık 2020’de gerçekleştirildi. AKP’nin propagandası haline getirilen törene, dönemin Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra çok sayıda AKP’li Zonguldak milletvekili de katıldı. Spor salonunun 23 Kasım 2021 tarihine kadar bitirileceği belirtildi.

Spor salonu, belirtilen sürede tamamlanamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü, yarım kalan spor salonu inşaatının tamamlanması için 21 Eylül’de yeni bir ihale daha açtı. İhalenin 2 Ekim’de imzalanan sözleşmesinin bedeli, 22 milyon 670 bin TL oldu. Böylelikle, 2020 yılında 4,1 milyon TL, 2023 yılında ise 22,6 milyon TL harcanan spor salonu için harcanan toplam para ise 23,1 milyon TL’ye ulaştı.