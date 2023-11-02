Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya gözaltına alındı

Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda son gözaltına alınan kişinin çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya, gözaltına alındı.

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz da vardı. Ancak Yılmaz’ın sağlık sorunları nedeniyle, emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden biri daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ise Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.