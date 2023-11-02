Engin Polat’ın anneannesi serbest bırakıldı

Dilan ve Engin Polat’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak savcılık kararıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda firari durumdaki 1 kişi daha gözaltına alındı.

Güncel 02.11.2023 10:51 Giriş: 02.11.2023 10:51

Güncelleme: 02.11.2023 10:57 Kaynak: AA

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Dilan-Engin Polat çifti 1 Kasım'da gözaltına alınmıştı / Fotoğraf: AA

Dilan-Engin Polat çiftine yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz'ın sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz da vardı. Ancak Yılmaz’ın sağlık sorunları nedeniyle, emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi. 1 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden birinin daha polis ekiplerince gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başladığı, Dilan ve Engin Polat’ın ise en son ifade vereceği öğrenildi. Engin Polat ve Dilan Polat İstanbul’da gözaltına alındı Gözaltına alınan Dilan Polat vitamin istemiş: “Burası cildime iyi gelmiyor”