Gözaltına alınan Dilan Polat vitamin istemiş: “Burası cildime iyi gelmiyor”

Kara para aklama iddiaları üzerine İstanbul'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat'ın, polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi.

İstanbul'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçen Dilan Polat’ın polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi.



DHA'nın haberine göre; Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, dün gece düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam eden Polat çifti sağlık kontrolü için İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Polat çifti sağlık kontrolünün ardından tekrardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine sevk edidi.

DİLAN POLAT POLİSTEN CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİ



Öte yandan Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi.

Polise, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu.

Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.

***

NE OLMUŞTU?

MASAK incelemesinin ardından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyon düzenlenmişti. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alınmış, 13 şüphelinin ise arandığı öğrenilmişti. Öte yandan Polat çiftinin evinde yapılan aramada tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu 80 sayfa evrak ele geçirilmişti.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan gazeteci Murat Ağırel ise, gözaltı kararına, kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitlerin neden olduğunu yazmıştı.

Ağırel, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Polat ailesinin acil şekilde gözaltına alınmasının nedenini öğrendim. MASAK raporu daha hazırlanmamış. Hali hazırda Savcılık birden fazla Masak raporu bekliyor. Buna rağmen neden gözaltı yapıldığını sorduğumda ise aldığım cevap; kayıtlı mernis adreslerin güncellenmesi, güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş."