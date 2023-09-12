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Polis araçları önünde silahla fotoğraf çekmişti: İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, 7 Eylül'de, polis araçları önünde tabancayla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşan M.A'nın Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındığını duyurdu.

Güncel
  • 12.09.2023 15:15
  • Giriş: 12.09.2023 15:15
  • Güncelleme: 12.09.2023 15:24
Kaynak: AA
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Polis araçları önünde silahla fotoğraf çekmişti: İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul'da elinde tabancayla polis araçları önünde fotoğraf çeken şahıs gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Eylül'de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kişinin elinde silahla polis araçları önünde fotoğraf çekip paylaştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Kimliği belirlenen M.A'nın Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin evinde fotoğraflarda yer alan kurusıkı tabancanın da ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, M.A'nın Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldüğü bilgisine de yer verildi.

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