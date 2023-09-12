Polis araçları önünde silahla fotoğraf çekmişti: İstanbul Valiliği'nden açıklama
İstanbul Valiliği, 7 Eylül'de, polis araçları önünde tabancayla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşan M.A'nın Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: AA
İstanbul'da elinde tabancayla polis araçları önünde fotoğraf çeken şahıs gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, 7 Eylül'de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kişinin elinde silahla polis araçları önünde fotoğraf çekip paylaştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldığı ifade edildi.
Kimliği belirlenen M.A'nın Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin evinde fotoğraflarda yer alan kurusıkı tabancanın da ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, M.A'nın Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldüğü bilgisine de yer verildi.