Polis engelleyemedi

Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Rektörlüğün “duvarsız üniversite” sloganıyla duyurduğu kampüslerin ziyarete açılması kararına rağmen öğrencilere fakülteler arası geçiş yasağı konmasına karşı protestolarını dün de sürdürdü.

Forum için havuzlu bahçe içinde yürüyen öğrencilerin Beyazıt Ana Kapı’sı önüne gelmesi polis tarafından engellendi. Barikatlarla öğrencilerin önüne dizilen polis okulu abluka altına aldı.

Okul içerisindeki öğrencilerin dışarıya çıkışı engellenirken Beyazıt Ana Kapı önündeki öğrenciler fakülteler arası geçiş yasağına karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Kapı önünde bekleyenlerle içerideki öğrencilerin buluşmasını engellemek isteyen polis Ana Kapı’da girişi kapattı. Ancak öğrencilerin kararlı duruşu sonrası polis geri adım attı. Öğrenciler Ana Kapı önünde forum gerçekleştirdi.

Öğrenciler yaptıkları konuşmalarda şunlara dikkat çekti: “Öğrencinin kararlara dahil edilmediği, şiddet gördüğü bir üniversite düzenini kabul etmiyoruz. İstanbul Üniversitesi'ni ranta açan kayyum Zülfikar, öğrenci düşmanı politikalarından vazgeçmiyor. Her sabah kart göstererek değil, buranın bileşeni olarak girmek istiyoruz!”

Öte yandan Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenciler yemekhaneye gelen zamların ardından boykot kararı aldı. Öğrenciler bugün yemekhaneyi boykot edecek.