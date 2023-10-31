Polis tutanağı faciadan dönüldüğünü doğruladı

KYK Fatsa Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesinin ardından hazırlanan polis tutanağına BirGün ulaştı. Yurt Müdürü Salim Sadan ise olay esnasında güvenlik görevlilerinin yerinde olmadığını aktardı.

Onur DURMUŞ

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan KYK Fatsa Öğrenci Yurdu’nda bir asansörün düşmesini Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün yalanlamasının ardından olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Kazanın ardından hazırlanan polis tutanağında asansörün düştüğü net bir şekilde yer aldı.

BirGün’ün ulaştığı tutanakta şu ifadeler yer aldı:

“KYK Yurdunda asansör düşmesi olayı ile ilgili anons üzerine, ekiplerin olay yerine intikalinden sonra; Şifahi yapılan görüşmede içinde 4 şahsın olduğu asansörün 5’inci kattan hızlıca 3’üncü kata indiği, 3’üncü katta içeride kalan şahısların arkadaşları vasıtası ile dışarı çıkartıldığı, çıkarıldıktan yaklaşık 5 saniye sonra asansörün bodrum kata düştüğü, asansör içerisinde 4 kişinin olduğu, herhangi bir yaralanma olayı olmadığı, şahıslar korktukları ve sinir krizi geçirdikleri için 112 marifetiyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne intikali sağlanmıştır. Hastanede yapılan şifahi görüşmede ise şahıslar KYK Yurt yönetiminden davacı ve şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup, Yurt Müdürü hakkında bilgi sahibi olarak ifadesinin alınması ve asansör ile ilgili bilirkişi raporu alınması / düzenlenmesi talimatı alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmekte olup; ilçe Kaymakamı ve ilçe Emniyet Müdürünün refakatinde öğrencilerle görüşülmek suretiyle herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.”

Yurt Müdürü Salim Sadan ise BirGün’e verdiği demeçte güvenlik görevlilerinin yerinde olmadığının tespit edildiğini ve kendi bünyelerinde bir soruşturma başlatılacağını söyledi.