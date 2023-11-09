Polisi aramak aklına gelmemiş!

Gabonlu üniversite öğrenci Dina’nın öldürülmesine ilişkin davanın dün ilk duruşması görüldü. Mahkeme başkanı, sanık Acar’ın ifadesini çelişkili buldu.

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmezken failler de yargılanmaya devam ediyor. Karabük’teki Filyos Çayı’nda 26 Mart’ta cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın davasının ilk duruşması dün görüldü. “Kendini savunamayacak durumda olan kişiyi suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve “cinsel istismara teşebbüs” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Dursun Acar, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Acar, duruşmada verdiği savunmasında Dina’yı tanımadığını ancak Filyos yolu boyunca takip ettiğini söyledi. Ayrıca Acar, polisleri aradığını iddia etse de telefon incelemesinde aramadığı ortaya çıktı. Mahkeme başkanının "Neden karakola haber vermedin?" diye sorması üzerine Acar "Polisi aramak aklıma gelmedi" yanıtını verdi. Avukatlar ayrıca, olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme, Acar’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı ertelendi.

KADIN VE KIZI KATLEDİLDİ

Öte yandan İstanbul’da da Filiz Çilingir ve 14 yaşındaki kızı Selin Akçay, ayrılmak istediği Barbaros Tüzün tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, Bağcılar’da meydana geldi. Çilingir, birlikte olduğu Tüzün ile tartıştı. Tartışmanın ardından Çilingir’in evine giden Tüzün, kapının açılmasının ardından Çilingir’e ateş etti. Çilingir’in kızı Selin Akçay da annesini korumak isterken kurşunların hedefi oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Tüzün ise intihar etti. Muğla’da da otomobiliyle seyreden A.G. adlı kadın motosikletle yaklaşan O.A. tarafından tabancayla birkaç el ateş edildi. Sırtına isabet eden mermiyle yaralanan ve hastaneye kaldırılan A.G.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNMUŞ

Çocuk katilleri de yargılanıyor. Antep’te darbedilerek öldürüldükten sonra cansız bedeni 8 ay derin dondurucuda saklanan Lina Nazlı Erbay’ın davasına dün devam edildi. Katil zanlılarından Mehmet Aksu, “Bazı kişiler ile fikir alışverişinde bulundum. Bana cesedi yakmamı önerdiler. Ben olayın aydınlanacağını düşündüğüm için eylemde bulunmadım” dedi.

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FAİL GÖZALTINDA

Malatya’da ise dün 53 yaşındaki Abdürrahim Nazin, 11 çocuğunun annesi evli olduğu Ayten Nazin’i tüfekle vurdu. Nazin, suç aleti tüfekle polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Vücuduna saçmaların isabet ettiği Ayten Nazin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nazin, kurtarılamadı. Abdürrahim Nazin olayın ardından suç aleti tüfekle polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.