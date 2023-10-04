Polislerin şiddeti bilirkişi raporunda

Haber Merkezi

Cumartesi Anneleri’nin eyleminde kolu kırılan Aydın Aydoğan’a dönük polis şiddeti, soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda yer aldı. Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 25 Ağustos 2018’de gerçekleştirmek istediği 700’üncü hafta eylemine katılmak için İstiklal’de bekleyen yurttaşlara polisin biber gazlı müdahalesi sonucu çok sayıda kayıp yakını yaralandı.

Eylemcilerden Aydın Aydoğan’ın kolu kırıldı ve vücuduna çok sayıda plastik mermi sıkıldı. Müdahalenin ardından suç duyurusunda bulunuldu. Aydoğan, savcılığın suç duyurusuna "takipsizlik" kararı vermesinin ardından AYM’ye başvurdu. AYM, polislerin “kötü muamele yasağını ihlal ettiğini" belirterek, söz konusu polislerin yargılanmasına karar verdi. Ayrıca Aydoğan’a 60 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.