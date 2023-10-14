Polonya’da kritik seçim için sandık kurulacak

Dış Haberler

Ukrayna ile kriz yaşayan Polonya’da halk yarın sandık başına gidiyor. Muhalefet bu seçimi “demokrasinin ölümünden önceki son çıkış” olarak görürken ne muhalefet ne de iktidarın tek başına iktidar olması beklenmiyor.

Sandıkta iktidarını üçüncü dönemine taşımak isteyen Hukuk ve Adalet Partisi (Pis) ile ülkenin eski başbakanı ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın Sivil Platform (PO) Partisi karşı karşıya gelecek. Polonya halkı dört yıllık dönem için alt meclis Sejm’in 460 üyesi ile senatonun 100 üyesini belirleyecek. Anketler, iki partinin de tek başına hükümet kuracak oya sahip olamayacağını gösterirken iktidarın kim olacağına dair son sözü, yüzde 10 civarı oya sahip olması beklenen aşırı sağ koalisyon Konfederasyon olması bekleniyor. Polonya son zamanlarda savaşta ‘tam destek’ verdiği Ukrayna ile tahıl sevkiyatı krizi yaşıyordu.