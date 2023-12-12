Polonyalı aşırı sağcı vekil, Hanuka için yakılan mumları söndürdü

Polonya’da aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun, Yahudilerin Hanuka Bayramı için parlamentoda yakılan yedi kollu şamdandaki mumları yangın tüpü sıkarak söndürdü.

Polonya parlamentosunda Hanuka Bayramı nedeniyle gerginlik yaşandı. Aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun, Yahudilerin Hanuka Bayramı için parlamentoda yakılan yedi kollu şamdandaki mumları yangın tüpü sıkarak söndürdü. Braun’un hareketinin ardından parlamento çalışmalarına ara verdi.

Parlamento Başkanı Szymon Holownia, Braun tarafından gerçekleştirilen olayı kınayarak, Polonya parlamentosunda antisemitizme ve yabancı düşmanlığına tolerans gösterilmeyeceğini söyledi.

Polonya’nın yeni Başbakanı Donald Tusk ise, olayı bir "rezalet" olarak nitelendirerek, böyle bir şeyin asla tekrarlanmaması gerektiğini ifade etti.

Braun geçmişte yaptığı açıklamada, Polonya'yı "Yahudi devletine" dönüştürmek için bir komplo olduğunu iddia etmişti.