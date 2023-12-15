'Ponzi Mine' hakkında yakalama kararı

Hakkında dolandırıcılıktan 200’e yakın soruşturma, en az 40 dava ve hapis cezası bulunan ‘Ponzi Mine’ olarak bilinen Mine Mumcu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

33 tanesi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde, en az 100 tanesi Anadolu Adliyesi’nde olmak üzere hakkında 200’e yakın soruşturma bulunan ve en az 39 dava açılan 'Ponzi Mine' hakkında mahkeme kararıyla yakalama emri çıkarıldı.

Sözcü’den İpek Özbey’in haberine göre, şikayetçilerden biri ifadesinde şunları söyledi:

“Kendisine milletvekilliği teklif edildiğini fakat bu görevleri uygun bulmadığını, bu nedenle kabul etmediğini, bakanlar ve bazı cemaat liderleriyle çok yakın iletişimde olduğunu söyledi. Birçok avukatlık ofisini yönetiyormuş. Adliyeye ancak hâkim ve savcılarla çay içmek için gidiyormuş, istihbarattan kendisine bilgi geliyormuş.”

Eski sevgilisi Aykut Sağlam ise sistemin nasıl işlediğini şöyle anlattı:

“Mine, tanıdığı veya tanımadığı referansla gelen kişilerden para topluyordu. Bu paralar çok yüksek miktarları buluyordu. Karşılığında kar vadediyordu. Bu anlaşmalar sözlü oluyordu, yalnızca küçük bir kâğıda notlar alıp para aldığı kişiye gönderiyordu. Sonraki süreçte Mine bazı geri ödemeleri yapmamaya başladı. Zira genellikle birinden aldığı parayı diğerine verdiği için bir yerde sıkıntı yaşamaya başladı.”