‘Ponzi Mine soruşturmasının ucu Egemen Bağış’a uzanıyor’ iddiası: Bu kez basketbol ve sanat dünyası parasının peşinde

Hakkında dolandırıcılıktan 200’e yakın soruşturma, en az 40 dava ve hapis cezası bulunan ‘Ponzi Mine’ olarak bilinen Mine Mumcu’ya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Mumcu’nun Egemen Bağış ile ilişkili olduğu iddia edildi.

Futbolda fon vurgunu davasının ardından bir dolandırıcılık dosyası daha tartışılıyor.

Aralarında basketbolcu Semih Erden, oyuncu Burcu Kıratlı, Tuzlaspor AŞ’nin yöneticisi Rıdvan İlhanlı, Yeliz Tuğba Yasa, modacı Eda Güzelcik, Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez’in oğlu Muhammed Burak Görmez’in olduğu çok sayıda ismin Mine Mumcu’ya para kaptırdığı ortaya çıktı.

halktv.com.tr’den Fırat Fıstık’ın haberine göre, Saadet zinciriyle yaratılan dolandırıcılık ağına düşen kişilerin bir kısmı parasını geri alırken bir kısmı alamadı ve davalık oldu.

Mumcu hakkında 33 tanesi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde, en az 100 tanesi Anadolu Adliyesi’nde olmak üzere 200’e yakın soruşturma var. 18’i asliye cezada, 21 tanesi ağır cezada olmak üzere en az 39 tane de hakkında açılmış dava bulunuyor.

Mumcu daha önce en az iki kere tutuklanmış ve serbest kalmış biri. Şu anda hakkında yakalama kararı ve hapis cezası kararı bulunmasına rağmen serbest.

COVID-19 İZNİYLE SERBEST KALDI İDDİASI



Malatya’da yargılandığı ve ceza aldığı dosyada, Mumcu’nun 22 Kasım 2019’dan 24 Mart 2021 tarihleri arasında cezaevinde tutuklu olduğu bilgisi yer alıyor. Edinilen bilgiye göre Mumcu, covid-19 izniyle tahliye edildi.



Ares Telekomünikasyon adında bir şirketin sahibi. Tanıştıklarını da yeni hat alarak telekomünikasyon işi yapacakları, oradan kar edebilecekleri iddiasıyla kandırıyor.

POLİS ÜZERİNDEN BAZI KİŞİLERİN BİLGİSİNE ULAŞTI



Malatya’da yargılandıkları davada Mine Mumcu ve Aykut Sağlam ile birlikte Celaleddin Ari adında bir polis var. Polis memuru Ari, rüşvet ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek suçundan tutuklu.

Dava kapsamında Ari’nin para karşılığında polnet sistemindeki bazı şahısların bilgilerini Mumcu’ya sattığı tespit edilmişti.

Mine Mumcu’nun, Tuzlaspor yöneticisi Rıdvan İlhanlı’yı 3,5 milyon lira, Yeliz Tuğba Yasa ve kardeşlerini 3 milyon lira, Halil İbrahim Demirel’i 2,1 milyon lira, Halil Dündar’ı 1,1 milyon lira, Burcu Kıratlı ve Esin Odacılar’ı 500 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.

Aralarında ünlülerin de olduğu onlarca kişi bu durumda. Örneğin, başka bir soruşturmada ünlü modacı Eda Güzelcik’ten para alıp geri ödese de Nur Esi ve Ümit Altuntaş adlı kişilerden 1,1 milyon lira fazla para almasına rağmen geri ödemedi.

OYUNCU KIRATLI: PARAMI ALAMADIM ŞİKAYETÇİYİM



Oyuncu Burcu Kıratlı, Mumcu hakkında şikayetçi olmasına ve dava açılmasına rağmen mahkeme bu ilişkiyi ticari bir ilişki olarak gördü ve Mumcu’nun beraatine karar verdi. Dava istinaf aşamasında.

Orada da Mine Mumcu, Burcu Kıratlı’yı yurtdışı bağlantılı telekomünikasyon işi yaparak, kar elde etme sözüyle kandırdı. Kıratlı üç parça halinde 1,3 milyon lira para gönderdi ve 550 bin lirasını alamadı. Bunun üzerine şikayetçi oldu.

“CUMHURBAŞKANI İLE İLİŞKİSİ VARMIŞ GİBİ FOTOĞRAF GÖNDERİYORDU”



Bu davada tanık olarak dinlenen Burcu Kıratlı’nın eşi şarkıcı Sinan Akçıl olayı anlattıktan sonra şunları söyledi:

“Sanık (Mine Mumcu) Whatsapp'tan çalıştığı insanlara çanta dolusu para resimleri, pahalı saat fotoğrafları, sanki Cumhurbaşkanı ile ilişkisi varmış gibi onun el yazısı ile yazılmış notların fotoğraflarını göndermek suretiyle göz boyama eylemleri içerisindeydi”

İDDİA: EGEMEN BAĞIŞ İLE YAKIN



Mine Mumcu’nun bir başka özelliği de siyasilerle kurduğu düşünülen bağ. İddiaya göre bir davaya eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Mumcu’nun fotoğrafı girdi. Ankara’daki ofisinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalı resminin bulunduğu ama bunun sahte şekilde Mumcu tarafından oluşturulduğu söyleniyor.

Mumcu’nun yakın olduğu iddia edilen isimlerden biri de Egemen Bağış. Yakınları tarafından Bağış ile sürekli ilişki halinde olduğu öne sürülüyor.

Mumcu’nun çevresine ve kandırdığı kişilere sürekli ‘MİT için çalışmıştım ayrıldım’, ‘Devletin üst kademesinde tanıdıklarım var’ dediği de iddialar arasında.

ALDIĞI BİR CEZAYA ÖRNEK



Rixos Otel’de çalışan Eyüp Demir de Mine Mumcu ile otele sürekli tatile gelmesi nedeniyle tanıştı. Mumcu ona da şirketi üzerinden hat çıkararak iş yaptığını, kendisinin de kar edebileceğini söyledi.

Mumcu, Demir’e daha önce iş yaptığı kişileri göstererek üç parça halinde para aldı. Geri ödemedi. Mahkeme Demir’i haklı buldu ve dolandırıcılıktan Mumcu’ya 4 yıl hapis ile 10 bin lira para cezası verildi.

DİLAN POLAT’IN KARDEŞİ MUMCU’YU ÖNERDİ



Mine Mumcu hakkındaki dolandırıcılık davalarından birine Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu da girdi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tanık olarak dinlenen S.Y., Mine Mumcu ile Sıla Doğu vasıtasıyla güzellik merkezinde tanıştığını söyledi. S.Y., mahkemeye ilettiği ifadesine şöyle devam etti:

“Mine Mumcu isimli şahsı bana kendisini iş kadını olarak tanıttı ve yaptığı işin telefon hattı olduğunu söyledi. bu tanışmadan yaklaşık 10 gün sonra Sıla Doğu beni arayarak kendisinin Mine Mumcu isimli şahsın şirketine yatırım yaptığını söyleyerek bana sistemi anlattı, daha sonra ben Mine Mumcu isimli şahısla yatırım yapmak amaçlı birebir görüştüm. Mine Mumcu isimli şahsa yatırım amaçlı vermiş olduğum 200.000 TL paramı alamadığımdan dolayı dolandırıldığımı fark ettim.”