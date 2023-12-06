MASAK raporu: Fon vurgununda tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın maaşı ortaya çıktı

Ünlü futbolcuların da arasında olduğu kişilerin yüksek kâr vaadi ile dolandırıldığı gerekçesiyle tutuklanan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan hakkında hazırlanan MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. MASAK analiz raporuna göre, Erzan 75 bin lira maaş alıyor.

Bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde "Özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 19 kişinin banka şube müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürerken Erzan’la ilgili hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detayları da ortaya çıktı.

Habertürk'ün aktardığına göre, "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında tutuklanan Seçil Erzan ve diğer şüphelilerle ilgili hazırlanan MASAK raporu dosyaya girdi.

ERZAN'IN MART AYINDAKİ MAAŞI 75 BİN LİRA

MASAK analiz raporuna göre, Seçil Erzan’ın sigorta başlangıç girişi, 25 Eylül 2000 olarak görülüyor. Denizbank unvanlı işyerinde, 2001 ile 2023 yılları arasında SSK’lı olarak çalışan Seçil Erzan'ın, mart ayındaki maaşının 75.060 TL ve banka müdürü unvanı ile çalışma kaydının bulunduğu belirtiliyor.

Raporda, dikkat çeken bir arsa satışı da görülüyor. Seçil Erzan adına kayıtlı gayrimenkul bilgisi bulunsa da bunun intikal sebebi ile edinildiği belirtildi.

Raporda, "Analiz konusu şahıslardan Seçil Erzan tarafından güncel değeri yaklaşık 7.500.000 TL olan Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan 391 Ada 4 parseldeki Konut niteliğindeki taşınmazın 08.12.2022 tarihinde edinildiği, sonrasında 21 gün sonra 3. şahsa satışın gerçekleştirildiği” bilgisi yer alıyor.

Seçil Erzan’ın yüksek tutarlara ulaşan para transferlerinin bulunduğuna yer veren raporda; banka hesaplarına gelen yüksek tutarlı para transferlerinin de görüldüğü anlatılıyor.

YÜZDE 75 HİSSELİ

MASAK analiz raporunda ayrıca Erzan’ın 17 Mayıs 2022 tarihinde intikal yolu ile edindiği Çanakkale ili Bozcaada ilçesi 374 ada 28 parseldeki bağ niteliğindeki yüzde 75 hisse oranlı taşınmazının da bulunduğu; göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor.

YÖRÜK KARDEŞLER AYRINTISI

MASAK, dosyada şüpheli ve tutuklu bulunan Ali Yörük ile kardeşi Atilla Yörük ile ilgili de çalışma yaptı.

Rapora göre, Ali Yörük, 2006-2021 yılları arasında Köşkdere Otomotiv’de satış yöneticisiydi. 2023’ten sonra da 25 gün Atilla Yörük’ün yanında 8674 lira ücretle çalıştı.