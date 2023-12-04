Seçil Erzan’dan Denizbank’a suçlamalar: Zorla ses kaydı aldılar, telefonumu kırmamı istediler

Seçil Erzan, verdiği ek ifadede Denizbank yöneticileri tarafından eski telefonunu kırıp atması için zorlandığını ve yaptığı konuşmaların ses kaydının alındığını anlattı.

‘Fatih Terim Fonu’ vurgununda tutuklu yargılanan Seçil Erzan, verdiği ifadede Denizbank yöneticilerince kendinden zorla ses kaydı alındığını anlattı.

Seçil Erzan 3 Mayıs 2023’te alınan ikinci ek ifadesinde Denizbank İnsan Kaynakları Müdürü T.K. tarafından kendisine eski telefonunu atmasını verilen yeni hat ve telefonu kullanması istendiğini söyledi.

“BANKA MÜDÜRÜ HAT VERDİ”

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’in aktardığına göre Erzan’ın buna ilişkin sözleri şöyle:

“Ben son 0532 318... numaralı telefon hattını kullanıyordum. Bu hat dışında 0554 615... numaralı bankanın bütün müdürlere verdiği hattım bulunmaktadır. Son olarak soruşturmaya konu olay sebebiyle gözaltına alınmamdan hemen önce Denizbank İnsan Kaynakları Müdürü T.K. bana kullanmam için bir telefon ve hat tahsis etmişti. Bu hattı verdikten sonra gerekli numaraları kaydettiler ve bu hat ve telefon üzerinden iletişim kurmamı söylediler. Arama esnasında ikametimde iki telefon ve iki hat ele geçirilmiştir. Bunlardan biri bankanın bana tahsis ettiği telefon ve hattır. Tamamen şifresizdir. Ancak banka bana bu telefonu verdiği sırada önceki telefonumu kırıp atmamı, içindeki tüm yazışmaları da silmemi söylediler. Ben o zaman korkup bu telefonun ekranını kırmıştım, öncesinde de silebildiğim kadar Whatsapp mesajlaşmalarımı silmiştim. Yine de bu telefonu ne olur ne olmaz diye saklamıştım. Halihazırda bu telefonu size teslim etmek istiyorum. Bu telefonumun (şifresi) 250199’dur. Bu telefonumda silinmiş olsa da mesajlar geri gelebilecek konumdaysa getirtilmesini istiyorum. Özellikle Semih Kaya ve Fırat Özdemir tarafından nasıl tehdit edildiğim görülecektir.”

MÜDÜRÜN İFADESİ ALINMADI

Sözcü yazarına göre söz konusu kırık telefon Erzan’ın evinde bulundu. Ancak Erzan’ın iddialarında yer alan bankanın insan kaynakları müdüründen ifade alınmadı.

“ZORLA SES KAYDI ALDILAR”

Erzan, bankada görevli S.T.’nin kendisinden zorla ses kaydı aldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Ayrıca özellikle şunu belirtmek isterim ki 8 Nisan Cumartesi günü S.T., Çorlu’daki evime yanıma geldiğinde zorla benden ses kaydı oluşturmamı istedi. Bana şahsi telefonunu konuşma sırasında açarak sesimi kaydetti. Benden o esnada ‘Seçilciğim ben senin uzun zamandır böyle sorunlar yaşadığını biliyordum. Keşke daha önce söyleseydin. Sen bize yardımcı ol ki biz de sana yardımcı olalım. Bankada para almadığını, senin yaptığın eylemlerin bankada olmadığını söylemen gerek. Bu adamlar nasıl olur da hâlâ bankadan para istiyorlar’ şeklinde sözler söyledi. ‘Eğer sen sadece banka dışında bu eylemleri yaptığını söylersen bu güveni kötüye kullanma şeklinde olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür’ dedi.”

Banka, 28 Kasım’da yaptığı açıklamayla 8-9-10 Nisan günlü görüşmelere cevap verdi ve Erzan’ın iddialarını yalanladı. Ancak bu “ses kaydı” konusunda bir açıklama yapmadı.