Banka teftiş kurulu raporu: Emre Belözoğlu, Ankaralı iş insanından Seçil Erzan için para almış

Futbolcu Emre Belözoğlu'nun, Seçil Erzan’a verdiği paranın 400 bin dolarını Ankaralı iş insanı Cevdet Ağaçlı'dan aldığı ortaya çıktı. Bu bilgi, bankanın teftiş kurulu raporunda da yer aldı.

Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Seçil Erzan’ın yüksek kârlı fon vaadiyle kandırdığı müştekilerden Emre Belözoğlu'nun verdiği paranın 400 bin dolarını Ankaralı iş insanı Cevdet Ağaçlı'dan aldığı bankanın teftiş kurulu raporunda yer aldı.

10Haber’den Masum Gök’ün haberine göre, bu tespit raporda şöyle geçiyor:

"İddia sahibinin hesabına Cevdet Ağaçlı tarafından 17.03.2023 tarihinde 100.000 USD ve 21.03.2023 tarihinde 300.000 USD olmak üzere toplam 400.000 USD tutarında havale gelmiştir. Söz konusu tutar 22.03.2023 tarihinde olay zincirinde ismi geçen ve raporun ilerleyen bölümlerinde hakkındaki bulgulara detaylıca yer verilen Nur Erkasap'a havale edilmiştir. Dolayısıyla Volkan Bahçekapılı'nın şifahen tarafımıza iletmiş olduğu '22.03.2023 tarihinde 400.000 USD'lik tutarı Seçil Erzan'a teslim etmesi için Nur Erkasap'a verdiği' beyanına konu işlemin bu işlem olduğu kanaati edinilmiştir."

BANKA: ERZAN'DAN ŞİKÂYETÇİ OLMADILAR

Bankanın raporunda yer alan başka bir iddia ise 7 Nisan'da bankanın Levent şubesine giden Emre Belözoğlu ve Volkan Bahçekapılı'nın Seçil Erzan ve bankadan şikâyetçi olmadığına ilişkin. Bankanın Teftiş Kurulu raporunda "Bununla birlikte; Volkan Bahçekapılı ile beraber şubeye gelmiş olan Emre Belözoğlu 'An itibarıyla bahse konu tutarın Volkan Bahçekapılı'nın hesabında olup olmadığını öğrenmek için şubeye geldiklerini, ne banka ne de Şube Müdürü Seçil Erzan ile ilgili herhangi bir şikâyetlerinin olmadığını belirtmiştir" dendi.

RAPORDAN: 17 MİLYON LİRA BAVULLA TAŞINDI

Bankanın raporunda Emre Belözoğlu'nun parası bu hayali fona yatırmadan önce Volkan Bahçekapılı'nın hesabından yazılı talimatla 17 milyon liranın Emrah Türkekul tarafından çekilerek bavulla taşındığı belirtildi.

Raporda o bölüm şöyle anlatıldı:

"Yapılan incelemelerde Volkan Bahçekapılı hesabına 24.02.2023 tarihinde Fatih Terim'in hesabından 17.000.000 TL tutarında havale geldiği görülmüştür. Söz konusu tutar iddia sahibinin yazılı talimatına istinaden Emrah Türkekul'a Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nden 17.000.000 TL nakit olarak ödenmiştir. İşleme ilişkin kamera kaydında paraların valize doldurularak şube dışına çıkarıldığı ve bir arabaya konularak götürüldüğü anlaşılmıştır."